Attacco a Nizza, fermato un terzo uomo (Di sabato 31 ottobre 2020) Un terzo uomo è stato fermato in connessione con l'Attacco all'arma bianca di due giorni alla basilica Notre-Dame de l'Assomption di Nizza, costato la vita a tre persone. Lo hanno riferito fonti ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 31 ottobre 2020) Unè statoin connessione con l'all'arma bianca di due giorni alla basilica Notre-Dame de l'Assomption di, costato la vita a tre persone. Lo hanno riferito fonti ...

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - Avvenire_Nei : L’attacco a #Nizza «È un crimine abominevole: fuori dall’islam chi lo compie» - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Tunisia chiederà l'estradizione del 21enne Brahim #Aoussaoui, autore dell'attacco alla cattedrale di #Nizza - Geopoliticainfo : ????La #Tunisia chiederà l'estradizione del 21enne Brahim #Aoussaoui, autore dell'attacco alla cattedrale di #Nizza -