Vuelta a España 2020 | Andrea Bagioli | “I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per me”

Richard Carapaz ha perso la sua maglia rossa al termine della decima tappa della Vuelta a España 2020, vinta da Primoz Roglic con un gran attacco nel finale. Lo sloveno è il nuovo leader con lo stesso tempo del sudamericano, ma la frazione odierna ha visto anche il terzo posto di Andrea Bagioli. Al sito ufficiale della Deceuninck – Quick Step l'azzurro ha dichiarato: "Negli ultimi due chilometri era una questione di posizione e di tempismo ed i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per me. Mi hanno portato in un'ottima posizione ai piedi della salita e da lì sono rimasto attento ed ho aspettato il mio momento prima di accelerare. Mi piace questo tipo di arrivo e sono molto ...

