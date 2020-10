Anteprima Hyrule Warriors | l’Era della Calamità | un viaggio nel tempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Finalmente abbiamo potuto provare con mano e in: l’EraCalamità, il nuovo musou che racconta il passato diL’annuncio di: l’EraCalamità è avvenuto pocofa, l’8 settembre 2020, accolto con notevole stupore, eccitazione e un pizzico di preoccupazione. Sentimento generato in gran parte dal fatto che gli sviluppatori principali del titolo non vengono da casa Nintendo, che ha comunque offerto consiglio e supporto, bensì Koei Tecmo. Famosi creatoriserie di Dinasty, titoli che in qualità oscillano parecchio e appartenenti al genere musou, non proprio diffuso nel ...

La demo di Hyrule Warriors: L'era della Calamità, pubblicata ieri insieme al Nintendo Direct Mini, ci ha finalmente permesso di provare in anteprima un titolo su cui Nintendo sembrerebbe voler ...In attesa della pubblicazione, i team di Koei Tecmo e Nintendo pubblicano un nuovo trailer del prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.