Tesla - Torna la radio a bordo delle Model S e X (Di giovedì 29 ottobre 2020) Negli Stati Uniti, la Tesla ha introdotto nuovamente tra gli optional la possibilità di ascoltare la radio a bordo delle proprie vetture: dopo i recenti aggiornamenti hardware e software delle Model X e Model S, infatti, i clienti potevano soltanto fruire delle trasmissioni in streaming, senza poter più accedere alle classiche frequenze radiofoniche. 500 dollari per Tornare indietro nel tempo. Con un nuovo upgrade da 500 dollari, sarà possibile ora dotare nuovamente le vetture di questa funzione. L'accessorio sarà disponibile entro la fine del 2020 per i clienti che hanno già installato l'infotainment aggiornato MCU2 sulle vetture prodotte prima del 2018. La ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 ottobre 2020) Negli Stati Uniti, laha introdotto nuovamente tra gli optional la possibilità di ascoltare laproprie vetture: dopo i recenti aggiornamenti hardware e softwareX eS, infatti, i clienti potevano soltanto fruiretrasmissioni in streaming, senza poter più accedere alle classiche frequenzefoniche. 500 dollari perre indietro nel tempo. Con un nuovo upgrade da 500 dollari, sarà possibile ora dotare nuovamente le vetture di questa funzione. L'accessorio sarà disponibile entro la fine del 2020 per i clienti che hanno già installato l'infotainment aggiornato MCU2 sulle vetture prodotte prima del 2018. La ...

