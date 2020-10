Feyenoord-Wolfsberger | positivo al coronavirus l’arbitro designato | sostituito in extremis

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ il primo caso accertato in Europa di una sostituzione di un arbitro per via di un contagio da. Il fischietto ucraino Mykola Balakin,da Rosetti per la sfida della seconda giornata di Europa League traè stato infattidal serbo Srdjan Jovanovic con Stojkovic e Mihajlovic come assistenti, visto anche che i due guardalinee originari, Skrypka e Shlonchak sono stati contagiati. Il quarto uomo, invece, resta l’ucraino Kopiievskyi, negativo al tampone. La partita si giocherà regolarmente alle ore 18.55 a Rotterdam.