Whirlpool, operai in rivolta: Conte convoca i sindacati il giorno prima della chiusura

I lavoratori del sito di Napoli hanno bloccato lo svincolo autostradale per protesta. Conte convoca i sindacati il 30 ottobre: ''Non permetteremo che i lavoratori vengano lasciati per strada''

