Uomini e donne, Tina Cipollari pendolare per amore: dal fidanzato Vincenzo Ferrara assieme al figlio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara nonostante le voci di crisi e la distanza geografica che li separa, cercano di trascorrere assieme più tempo possibile. Appena può Tina Cipollari lascia “Uomini e donne” e la Capitale e viaggia verso Firenze, ultimamente anche assieme ai figli, per andare a trovare il fidanzato. Tina Cipollari è molti impegnata sul piccolo schermo, col suo storico ruolo di opinionista nel programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi, ma appunto trasmissione permettendo fa la pendolare per amore, raggiungendo il fidanzato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)nonostante le voci di crisi e la distanza geografica che li separa, cercano di trascorrerepiù tempo possibile. Appena puòlascia “” e la Capitale e viaggia verso Firenze, ultimamente ancheai figli, per andare a trovare ilè molti impegnata sul piccolo schermo, col suo storico ruolo di opinionista nel programma “” di Maria De Filippi, ma appunto trasmissione permettendo fa laper, raggiungendo il...

