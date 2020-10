Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata di giovedì 29 ottobre su Rete 4 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dritto e Rovescio, anticipazioni del programma in onda giovedì 22 ottobre 2020 su Rete 4. Ospite Fabrizio Pregliasco. Giovedì 29 ottobre andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale con Dritto e Rovescio che andrà in onda alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro della puntata la seconda ondata di coronavirus e le proteste di commercianti e lavoratori italiani. Gli altri argomenti della puntata di giovedì 29 ottobre 2020 Nella puntata di stasera si dedicherà un approfondimento alle proteste di commercianti e lavoratori di tutta Italia colpiti dalle ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 29 ottobre 2020)del programma in onda giovedì 222020 su4. Ospite Fabrizio Pregliasco. Giovedì 29andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale conche andrà in onda alle 21:25 su4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro dellala seconda ondata di coronavirus e le proteste di commercianti e lavoratori italiani. Gli altri argomenti delladi giovedì 292020 Nelladi stasera si dedicherà un approfondimento alle proteste di commercianti e lavoratori di tutta Italia colpiti dalle ...

menadelgiudice1 : viene considerata come un’eccellenza ma i posti letto di terapia intensiva scarseggiano“, spiega un medico, intervi… - AgenziaOpinione : rete 4 – “ “DRITTO E ROVESCIO “: « LA SECONDA ONDATA DI CORONAVIRUS E LE PROTESTE DI COMMERCIANTI E LAVORATORI ITAL… - BlueRos70 : Niente dritto e rovescio per me se le premesse sono queste - LaTizi5 : @AdryWebber Io già fatto, anche con Dritto e Rovescio che mi ha davvero disgustata con la patetica ramanzina di Del… -