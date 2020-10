Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 27 ottobre 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 27 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha avuto 3499 spettatori (share 15.32%). Il film Quo vado? su Canale5 ha ottenuto 2821 spettatori (12.16% di share). La puntate de Le Iene su Italia1 ha avuto 1596 spettatori (9.03%); su Rai2 la puntata del reality Il collegio ne ha intrattenuti 2520 (11.59%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1170 spettatori (5.17%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 993 spettatori (5.20%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1207 (5.21%). Ascolti tv Access prime time e preserale La ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 28 ottobre 2020)dei programmi più visti di, martedì 27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha avuto 3499 spettatori (share 15.32%). Il film Quo vado? su Canale5 ha ottenuto 2821 spettatori (12.16% di share). La puntate de Le Iene su Italia1 ha avuto 1596 spettatori (9.03%); su Rai2 la puntata del reality Il collegio ne ha intrattenuti 2520 (11.59%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1170 spettatori (5.17%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 993 spettatori (5.20%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1207 (5.21%).tv Access prime time e preserale La ...

