Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso” (Di martedì 27 ottobre 2020) Accusa un piccolo malore legato ai dolori per una colica renale Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso”. Ha accusato un malore nelle scorse ore l’astrologo più noto della televisione italiana, Paolo Fox: nulla che possa ritenersi tale da mettere a repentaglio la sua vita. Infatti sembra che sia stato colto da una … L'articolo Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Accusa un piccolo malore legato ai dolori per una colica renaleFox,per l’astrologo: “Salvato dalsoccorso”. Ha accusato un malore nelle scorse ore l’astrologo più noto della televisione italiana,Fox: nulla che possa ritenersi tale da mettere a repentaglio la sua vita. Infatti sembra che sia stato colto da una … L'articoloFox,per l’astrologo: “Salvato dalsoccorso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Carioca80930840 : @Falace_Calling C’è chi crede nella Somatoline o nei prodotti ringiovanenti della Vichy e chi in Paolo Fox - italiaserait : Oroscopo Paolo Fox domani, 28 ottobre 2020: le previsioni in anteprima - Ever_Since_H : Mi ricorda un tantino Paolo Fox col 2020... - giorgiokappe : Direi che è arrivato il momento di chiedere spiegazioni a paolo fox - CartomanziaWap : #Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi martedì 27 ottobre: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il… -