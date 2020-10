Coppa Italia: avanzano Bologna e Virtus Entella (Di martedì 27 ottobre 2020) Continuano le gare di Coppa Italia del pomeriggio, valide per il terzo turno. Dopo la vittoria della Sampdoria contro la Salernitana, passano il turno anche Bologna e Virtus Entella. I felsinei di Mihajlovic hanno battuto 2-0 la Reggina. Tutto in pochi minuti, al 70′ la rete di Vignato e al 73′ il raddoppio di Orsolini a regalare il pass agli emiliani. Bologna che ora affronterà la vincente di Spezia-Cittadella. Sorride anche la Virtus Entella che ha regolato 3-1 il Pisa. Al vantaggio di Mancosu aveva risposto al 53′ Palombi. Nel finale la vittoria ligure grazie alle reti di Brunori e Cardoselli. Entella che sfiderà al prossimo turno la vincente di Torino-Lecce. Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Continuano le gare didel pomeriggio, valide per il terzo turno. Dopo la vittoria della Sampdoria contro la Salernitana, passano il turno anche. I felsinei di Mihajlovic hanno battuto 2-0 la Reggina. Tutto in pochi minuti, al 70′ la rete di Vignato e al 73′ il raddoppio di Orsolini a regalare il pass agli emiliani.che ora affronterà la vincente di Spezia-Cittadella. Sorride anche lache ha regolato 3-1 il Pisa. Al vantaggio di Mancosu aveva risposto al 53′ Palombi. Nel finale la vittoria ligure grazie alle reti di Brunori e Cardoselli.che sfiderà al prossimo turno la vincente di Torino-Lecce. Foto: Logo ...

