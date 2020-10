Atalanta, dalla paura alla rimonta: in Champions con l’Ajax finisce 2-2 (Di martedì 27 ottobre 2020) Dal baratro alla riscossa. L'Atalanta vede le streghe, ma riesce a raddrizzare una serata negativa contro l'Ajax. I lancieri vanno avanti di due reti, prima di subire il prepotente ritorno dei nerazzurri. Il pari è un risultato prezioso per i bergamaschi perché mantengono a tre punti di vantaggio sugli olandesi in classifica.IL MATCHDinamismo e aggressività le chiavi utilizzate da Atalanta e Ajax. Le due squadre si sfidano a viso aperto. I nerazzurri faticano a trovare precisione negli ultimi sedici metri, mentre gli olandesi, quando ne hanno l'opportunità, fanno danni grossi. alla mezz'ora Gosens provoca un rigore con un'entrata fallosa. Tadic non sbaglia dal dischetto. Al 38' arriva il raddoppio dei lancieri: Neres va al tiro, Sportiello devia, ma sulla respinta arriva Traoré che ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Dal baratroriscossa. L'vede le streghe, ma riesce a raddrizzare una serata negativa contro l'Ajax. I lancieri vanno avanti di due reti, prima di subire il prepotente ritorno dei nerazzurri. Il pari è un risultato prezioso per i bergamaschi perché mantengono a tre punti di vantaggio sugli olandesi in classifica.IL MATCHDinamismo e aggressività le chiavi utilizzate dae Ajax. Le due squadre si sfidano a viso aperto. I nerazzurri faticano a trovare precisione negli ultimi sedici metri, mentre gli olandesi, quando ne hanno l'opportunità, fanno danni grossi.mezz'ora Gosens provoca un rigore con un'entrata fallosa. Tadic non sbaglia dal dischetto. Al 38' arriva il raddoppio dei lancieri: Neres va al tiro, Sportiello devia, ma sulla respinta arriva Traoré che ...

