Milan-Roma 3-3: doppietta di Ibra, rigori, errori, poi Kumbulla pareggia (Di martedì 27 ottobre 2020) I cinema sono chiusi da qualche ora, ma a San Siro è andato in scena un remake di 'Prova a prendermi': gol, spettacolo e proteste, nel 3-3 tra Milan e Roma non è mancato nulla se non il lieto fine per ...

