Incentivi e semplificazioni. Tornare al lavoro dopo un infortunio è possibile (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il reinserimento dopo un infortunio è una sfida che molte lavoratrici e lavoratori sono riusciti a vincere anche grazie ai progetti realizzati insieme all’Inail. I lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale non vanno tutelati soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo affettivo, morale, relazionale e sociale. Il legislatore, con il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sul riconoscimento del danno biologico, ha prodotto una sostanziale novità nella sfera delle tutele garantite. Le prestazioni erogate dall’Inail non sono più orientate esclusivamente al recupero della capacità lavorativa ma a ristabilire, per quanto è possibile, l’integrità psicofisica del lavoratore infortunato e ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il reinserimentounè una sfida che molte lavoratrici e lavoratori sono riusciti a vincere anche grazie ai progetti realizzati insieme all’Inail. I lavoratori che abbiano subito unsulo contratto una malattia professionale non vanno tutelati soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo affettivo, morale, relazionale e sociale. Il legislatore, con il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sul riconoscimento del danno biologico, ha prodotto una sostanziale novità nella sfera delle tutele garantite. Le prestazioni erogate dall’Inail non sono più orientate esclusivamente al recupero della capacità lavorativa ma a ristabilire, per quanto è, l’integrità psicofisica del lavoratore infortunato e ...

StudioTecnicoCR : RT @FIRE_ita: ??????Decreto Semplificazioni: Come cambiano i poteri di controllo del GSE in materia di efficienza energetica ?? https://t.co… - FIRE_ita : ??????Decreto Semplificazioni: Come cambiano i poteri di controllo del GSE in materia di efficienza energetica ??… - Aliautonomie : Pubblichiamo la deliberazione n. 121/2020 della Corte dei Conti sezione Veneto sugli incentivi tecnici ai Comuni po… -