Dpcm, protesta in strada a Torino con scontri con la Polizia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Saccheggi e devastazione in centro a Torino, scoppia la guerriglia urbana nelle strade per protestare contro il Dpcm. Agenzia Vista  Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Saccheggi e devastazione in centro a, scoppia la guerriglia urbana nelle strade perre contro il. Agenzia Vista 

trash_italiano : A Torino: il #Dpcm non piace, quindi si va alla protesta e con l’occasione si svaligia un negozio di Gucci ?? voi ch… - Agenzia_Ansa : La polizia a #Pesaro fa irruzione in un #ristorante e trova 90 persone a #tavola, #cena di protesta contro il #dpcm… - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - studio1radiotv : Tensioni con la polizia a Milano, i manifestanti provano l & #8217;assalto al grattacielo della Regione Lombardia:… - aAnnanka : RT @GagliardoneS: Il Dpcm ha colpito il mondo dello spettacolo, che protesta. Come farà adesso gassman a leccare il pd? -