Coronavirus: Dpcm day after, in maggioranza tutti contro tutti su chiusure (2) (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Adnkronos) - E mentre continua lo scontro a distanza tra le ministre Azzolina e De Micheli, coi 5 Stelle che puntano il dito sul nodo irrisolto dei trasporti, la chat degli eletti M5S è in fibrillazione, tra chi lamenta misure troppo stringenti e chi se la prende con gli alleati di governo. Nel mirino il capo delegazione dem Dario Franceschini, sabato protagonista di un duro scontro con il ministro grillino Vincenzo Spadafora. "E' bene che si dia una svegliata - punta il dito un deputato -. Altro che bonus vacanze. E non dovrà pensare ai Favino&co, ma al mondo del teatro vero e proprio. Agli ultimi". Franceschini, che col Pd ha fatto pressing per adottare la linea dura e varare il cosiddetto lockdown del tempo libero, difende le scelte del governo: "ho l'impressione che non si sia percepita la reale gravità della situazione", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Adnkronos) - E mentre continua lo sa distanza tra le ministre Azzolina e De Micheli, coi 5 Stelle che puntano il dito sul nodo irrisolto dei trasporti, la chat degli eletti M5S è in fibrillazione, tra chi lamenta misure troppo stringenti e chi se la prende con gli alleati di governo. Nel mirino il capo delegazione dem Dario Franceschini, sabato protagonista di un duro scon il ministro grillino Vincenzo Spadafora. "E' bene che si dia una svegliata - punta il dito un deputato -. Altro che bonus vacanze. E non dovrà pensare ai Favino&co, ma al mondo del teatro vero e proprio. Agli ultimi". Franceschini, che col Pd ha fatto pressing per adottare la linea dura e varare il cosiddetto lockdown del tempo libero, difende le scelte del governo: "ho l'impressione che non si sia percepita la reale gravità della situazione", ...

Per questo motivo ho rappresentato, sia nella sede della Conferenza delle Regioni, sia nel confronto con il Governo, seri dubbi verso le chiusure di teatri e cinema, bar e ristoranti, palestre e ...

Coronavirus: Conte giovedì alle Camere su nuovo Dpcm

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte interverrà giovedì alle Camere per riferire sul nuovo Dpcm con le misure anti-Covid varato nella notte tra sabato e ...

