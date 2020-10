Apex Legends arriverà su Steam la prossima settimana mentre la versione Switch è stata rinviata al prossimo anno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Apex Legends ha finalmente una data di uscita su Steam.Respawn ha confermato che Apex Legends arriverà su Steam il 4 novembre insieme alla stagione 7 del gioco. Tutti i progressi saranno trasferiti dalla versione Origin.Lo sviluppatore ha recentemente mostrato tre nuovi oggetti per armi progettati con l'aiuto di Valve, ispirati a Half-Life e Portal. Tutti e tre saranno gratuiti per i giocatori che accedono al gioco tramite Steam, per un periodo di tempo limitato dopo il lancio.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha finalmente una data di uscita su.Respawn ha confermato chearriverà suil 4 novembre insieme alla stagione 7 del gioco. Tutti i progressi sartrasferiti dallaOrigin.Lo sviluppatore ha recentemente mostrato tre nuovi oggetti per armi progettati con l'aiuto di Valve, ispirati a Half-Life e Portal. Tutti e tre sargratuiti per i giocatori che accedono al gioco tramite, per un periodo di tempo limitato dopo il lancio.Leggi altro...

