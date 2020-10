Regione Lazio dà il via libera a 686 ettari di impianti fotovoltaici nel Viterbese Mibact | sindaci e ambientalisti | “Suicidio ambientale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) In soli tre mesi mesi laha autorizzato la realizzazione di ottoa terra in provincia di Viterbo, per un totale di 686,33. Nello specifico, si tratta di pronunce favorevoli di Valutazione di impatto ambientale (Via), rilasciate nonostante le criticità sottolineate da, amministratori locali ed associazioni ambientaliste, preoccupati per il rischio di uno stravolgimento non solo ambientale di una zona storicamente a prevalenza agricola. Infatti, la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale ha espresso parere negativo per gli otto progetti presentati, con l’eccezione di uno tra Tuscania ed Arlena. Gli...