Atalanta, dimenticare il ko con la Samp pensando subito alla sfida Champions (Di domenica 25 ottobre 2020) Non c’è tempo per l’Atalanta di leccarsi le ferite della sconfitta con la Sampdoria. Martedì c’è l’impegno in Champions League con l’Ajax. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 ottobre 2020) Non c’è tempo per l’di leccarsi le ferite della sconfitta con ladoria. Martedì c’è l’impegno inLeague con l’Ajax.

CalcioNews24 : Atalanta, Gosens: «Ajax? Non dobbiamo dimenticare il campionato» - zazoomblog : Atalanta Gosens: «Ajax? Non dobbiamo dimenticare il campionato» - #Atalanta #Gosens: #«Ajax? #dobbiamo - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Atalanta-Valencia partita ZERO Parla l'immunologo: Francesco Le Foche in trincea contro l’epidemia «Anomalia Bergamo F… - RuggeroTorre : Non è un caso che batti juve Roma, Lazio pareggi con Atalanta e batti il Milan. Non bisogna dimenticare anni pessi… - lpasquarelli96 : L'Atalanta ha un parco attaccanti/mezze punte esagerato..Zapata e Muriel poi togli sti due e hai Ilicic, Miranchuk,… -