' Aldobrando' | il romanzo a fumetti di Gipi e Critone ambientato nel medioevo

Ultime Notizie dalla rete : Aldobrando romanzo

Globalist.it

Il volume in uscita il 5 novembre per la Coconico Press. Stavolta l'autore italiano si è dedicato esclusivamente alla sceneggiatura ...ROMA Gipi si concentra per la prima volta solo sulla scrittura con “Aldobrando”, il graphic novel sull'odissea di un giovane orfano, che arriva in Italia, il 5 novembre per Coconino Press-Fandango, do ...