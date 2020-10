Al liceo Manzoni di Milano non c’è più spazio: il prossimo anno verrà ammesso prima chi ha la media del 9 e 10 e abita in centro (Di domenica 25 ottobre 2020) Due i nuovi criteri per decidere chi potrà iscriversi il prossimo anno al liceo classico Manzoni, in via Orazio a Milano. È stato il consiglio di istituto a varare i requisiti: 9 o 10 in italiano, matematica e inglese in seconda media. Ma non solo. Perché per essere “accettati” al Manzoni, bisognerà anche avere la residenza in centro, nel Municipio 1, oppure “in successione di priorità decrescente” in zona 4 (Porta Romana e dintorni), zona 5 (Ticinese), zona 6 (Lorenteggio), zona 7 (San Siro) e poi tutte le altre. Alla fine dell’elenco, l’hinterland. La ragione – dicono dal consiglio della scuola – sono le regole di distanziamento per il Covid: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Due i nuovi criteri per decidere chi potrà iscriversi ilalclassico, in via Orazio a. È stato il consiglio di istituto a varare i requisiti: 9 o 10 in italiano, matematica e inglese in seconda. Ma non solo. Perché per essere “accettati” al, bisognerà anche avere la residenza in, nel Municipio 1, oppure “in successione di priorità decrescente” in zona 4 (Porta Romana e dintorni), zona 5 (Ticinese), zona 6 (Lorenteggio), zona 7 (San Siro) e poi tutte le altre. Alla fine dell’elenco, l’hinterland. La ragione – dicono dal consiglio della scuola – sono le regole di distanziamento per il Covid: ...

