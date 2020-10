Rivolta a Napoli contro il lockdown, due arresti. Per il Viminale erano «azioni preordinate». L’ombra di clan, ultras e neofasciti – I video (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono due per ora le persone arrestate dalla Digos dopo la notte di fuoco a Napoli. Gli arrestati sono già noti alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Vasto della città. Stando alle prime ricostruzioni, i comportamenti violenti – che hanno cavalcato il malcontento di esercenti e commercianti in difficoltà economica a causa della Covid-19 – sarebbero da riferirsi anche a gruppi di estrema destra e ultrà. Secondo Nicola Morra (M5s), presidente della commissione Antimafia, sarebbe stata accertata anche la presenza reale di uomini dei clan della Pignasecca, del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli. ANSA/STRINGER«Ieri sera a Napoli, nell’irrazionalità di tante persone evidentemente inconsapevoli di quanto stavano facendo, ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono due per ora le persone arrestate dalla Digos dopo la notte di fuoco a. Gli arrestati sono già noti alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Vasto della città. Stando alle prime ricostruzioni, i comportamenti violenti – che hanno cavalcato il malcontento di esercenti e commercianti in difficoltà economica a causa della Covid-19 – sarebbero da riferirsi anche a gruppi di estrema destra e ultrà. Secondo Nicola Morra (M5s), presidente della commissione Antimafia, sarebbe stata accertata anche la presenza reale di uomini deidella Pignasecca, del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli. ANSA/STRINGER«Ieri sera a, nell’irrazionalità di tante persone evidentemente inconsapevoli di quanto stavano facendo, ...

