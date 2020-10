GF Vip, Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime: “Non lo hanno mai saputo…” (Di sabato 24 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando ogni giorno dei momenti davvero imperdibili. Tra battibecchi, momenti di tensione ma anche divertenti il reality si arricchisce sempre più di novità e sorprese. Al timone è sempre presente Alfonso Signorini ed è affezionato ad ogni concorrente della casa. Il conduttore ha fatto arrivare una lettera indirizzata a Maria Teresa Ruta da parte del marito Roberto. È stato un lungo elogio come donna e madre tanto da farla scoppiare in lacrime ed emozionare tutto lo studio. Il legame tra Maria Teresa Ruta e Roberto sembrerebbe però essere motivo di sofferenza da parte di Guenda Goria, sua figlia. Mamma e figlia avevano avuto un confronto molto ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 24 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando ogni giorno dei momenti davvero imperdibili. Tra battibecchi, momenti di tensione ma anche divertenti il reality si arricchisce sempre più di novità e sorprese. Al timone è sempre presente Alfonso Signorini ed è affezionato ad ogni concorrente della casa. Il conduttore ha fatto arrivare una lettera indirizzata ada parte del marito Roberto. È stato un lungo elogio come donna e madre tanto da farlare ined emozionare tutto lo studio. Il legame trae Roberto sembrerebbe però essere motivo di sofferenza da parte di Guenda Goria, sua figlia. Mamma e figlia avevano avuto un confronto molto ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... Maria Teresa... per la sesta volta! ?? #GFVIP - trash_italiano : Allora Maria, prossimo anno la seconda edizione solo se in montagna con i vip tipo Chechu e Ignazio o GDL e il Dama… - Fabs006 : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... Maria Teresa... per la sesta volta! ?? #GFVIP - zazoomblog : GF Vip Maria Teresa Ruta fa commuovere tutti: “Non l’ho mai detto a nessuno…” - #Maria #Teresa #commuovere #tutti: - supermalaxx : Grande Fratello Vip, la dolorosa confessione di Maria Teresa Ruta: «Non l'ho mai detto a nessuno». Tutti commossi… -

Dopo il confronto di ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica, suo presunto flirt del passato, con cui l’ex tronista di Maria De Filippi avrebbe ...

Grande Fratello Vip, la dolorosa confessione di Maria Teresa Ruta: «Non l'ho mai detto a nessuno». Tutti commossi. L'abbiamo sempre vista ridere e scherzare, ma ...

Dopo il confronto di ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica, suo presunto flirt del passato, con cui l'ex tronista di Maria De Filippi avrebbe ...Grande Fratello Vip, la dolorosa confessione di Maria Teresa Ruta: «Non l'ho mai detto a nessuno». Tutti commossi. L'abbiamo sempre vista ridere e scherzare, ma ...