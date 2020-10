GF Vip, Maria Teresa Ruta fa commuovere tutti: “Non l’ho mai detto a nessuno…” (Di sabato 24 ottobre 2020) Un momento molto intenso al GF Vip quello dedicato a Maria Teresa Ruta. Nella scorsa puntata e nei giorni addietro gli inquilini della Casa e il pubblico del reality ha saputo di più sul rapporto della conduttrice con la figlia Guenda Goria e suo fratello Gian Amedeo. Già lunedì scorso le due avevano avuto un confronto molto doloroso in cui Guenda confidava di aver sofferto molto quando, appena 17enne, si è vista costretta a fare da madre a suo fratello minore perché Maria Teresa è andata via di casa per vivere il suo nuovo amore, Roberto. Che nel corso della diretta andata in onda venerdì 23 ottobre è voluto intervenire. L’attuale marito della Ruta, Roberto appunto, ha scritto una lettera molto intensa in sua difesa che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Un momento molto intenso al GF Vip quello dedicato a. Nella scorsa puntata e nei giorni addietro gli inquilini della Casa e il pubblico del reality ha saputo di più sul rapporto della conduttrice con la figlia Guenda Goria e suo fratello Gian Amedeo. Già lunedì scorso le due avevano avuto un confronto molto doloroso in cui Guenda confidava di aver sofferto molto quando, appena 17enne, si è vista costretta a fare da madre a suo fratello minore perchéè andata via di casa per vivere il suo nuovo amore, Roberto. Che nel corso della diretta andata in onda venerdì 23 ottobre è voluto intervenire. L’attuale marito della, Roberto appunto, ha scritto una lettera molto intensa in sua difesa che ...

