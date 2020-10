Coronavirus: ecco lettera Regioni a governo, dubbi su chiusure e impegno su ristori (2) (Di sabato 24 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) su Notizie.it.

Regione_Sicilia : #Coronavirus: ecco cosa prevede la nuova ordinanza di @Musumeci_Staff - - VittorioSgarbi : I 5 Stelle il coronavirus ce l’hanno nel cervello. Ecco perché. - Antonio_Tajani : Questo è il nostro piano d'azione contro la crisi provocata dal coronavirus. Protocolli e misure chiare per contene… - MarcoLe86931402 : RT @fasulo_antonio: Ecco i untori e gli apprendisti stregoni che ci hanno portato ad una spiacevole situazione. #nolockdown #Covid_19 #lo… - MaurizioSucci : RT @marcopalears: Ecco, in #Lombardia siamo in mano a questa gente qui #lockdown #coronavirus -