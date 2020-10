Alex Zanardi, registrati importanti progressi: le sue condizioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Alex Zanardi, condizioni in miglioramento. Il campione paralimpico sta continuando la sua battaglia all’ospedale San Raffaele di Milano Nella giornata di ieri, Alex Zanardi ha compiuto 54 anni. Compleanno diverso dal solito per il campione paralimpico, costretto a rimanere isolato – riporta Adnkronos – a causa dell’aumento dei casi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni. … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 ottobre 2020)in miglioramento. Il campione paralimpico sta continuando la sua battaglia all’ospedale San Raffaele di Milano Nella giornata di ieri,ha compiuto 54 anni. Compleanno diverso dal solito per il campione paralimpico, costretto a rimanere isolato – riporta Adnkronos – a causa dell’aumento dei casi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni. … L'articolo proviene da Inews.it.

