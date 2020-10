Sei stupido? Così ci infetti tutti | ragazzo disabile bullizzato dai compagni di classe

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Parole d’odio, insulti e offese. E’ quello che ha dovuto subire daidiuno studentedopo essere risultato positivo al Covid-19. Succede a Firenze, nell’istituto alberghiero Buontalenti. Dopo il test, l’intera- come da protocollo - è stata subito messa in quarantena per due settimane con l’obbligo di didattica a distanza. Tanto è bastato aidiper ricoprire ildi insulti: ”È tutta colpa tua se siamo in quarantena”, “Ma sei? Prendi il coronavirus e ce lo dici;? Rischi di aver infettato”; “Non capisci niente. Cos’hai al posto del cervello, i ...