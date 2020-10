Nato: l’Italia conferma il suo impegno nelle missioni operative. Intervento di Guerini (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nonostante i distinguo, manifestati a più riprese dal governo giallorosso, l'Italia ha confermato in pieno il suo impegno nella Nato. missioni internazionali comprese. Iraq e Kosovo. Il ministro Lorenzo Guerini Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nonostante i distinguo, manifestati a più riprese dal governo giallorosso, l'Italia hato in pieno il suonellainternazionali comprese. Iraq e Kosovo. Il ministro Lorenzo

vaticannews_it : #17ottobre Un milione di bambini prega il #Rosario per il bene del mondo. Iniziativa di @acs_italia: “Chiunque può… - FirenzePost : Nato: l’Italia conferma il suo impegno nelle missioni operative. Intervento di Guerini - Peter_Italy : COMPLIMENTI a Salvini che ha permesso alla NATO (WEHRMACHT) di occupare l'Italia. COMPLIMENTI DAVVERO. - PersilQ : RT @Wikileaks_Ita: Cablo #UK #StrictlyConfidential su #Mattei che avrebbe detto 'Ci ho messo 7 anni per condurre il Gov italiano verso una… - ABoenco : RT @Wikileaks_Ita: Cablo #UK #StrictlyConfidential su #Mattei che avrebbe detto 'Ci ho messo 7 anni per condurre il Gov italiano verso una… -

Ultime Notizie dalla rete : Nato l’Italia L'Accademia Consulenza d'Immagine pubblica il suo primo manuale Fortune Italia