Milan | Hauge | «Contento per la vittoria e il gol in Europa League»

Jens Petter Hauge, attaccante del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celtic

Jens Petter Hauge, attaccante del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celtic. «Sono davvero contento soprattutto per la vittoria della mia squadra e per il mio gol. Abbiamo iniziato molto bene, è stato bello vedere la squadra chiudere bene il primo tempo. Nella ripresa siamo un po' calati di concentrazione».

