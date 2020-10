M5S, Di Battista “Se non condivido progetto me ne vado” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Se il M5S dovesse decidere per un terzo mandato anche ai parlamentari, Alessandro Di Battista lo lascerebbe. “Non sarebbe più il Movimento in cui mi ritroverei. Restare fermi a due mandati non è un'opzione, ma una regola fondativa del Movimento”, dice nell libro di Bruno Vespa. Poi, dice che “il Movimento si sta indebolendo perchè sta tornando al bipolarismo. Il M5S è nato per ostacolare il bipolarismo che è il sistema più gradito all'establishment grazie al principio della finta alternanza e della spartizione di potere con le nomine”. Pensa di lasciare il Movimento chiede Vespa? “Se ne condivido il progetto resto, se non lo condivido me ne vado. E' evidente che se il Movimento Cinque Stelle diventasse un partito come gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Se il M5S dovesse decidere per un terzo mandato anche ai parlamentari, Alessandro Dilo lascerebbe. “Non sarebbe più il Movimento in cui mi ritroverei. Restare fermi a due mandati non è un'opzione, ma una regola fondativa del Movimento”, dice nell libro di Bruno Vespa. Poi, dice che “il Movimento si sta indebolendo perchè sta tornando al bipolarismo. Il M5S è nato per ostacolare il bipolarismo che è il sistema più gradito all'establishment grazie al principio della finta alternanza e della spartizione di potere con le nomine”. Pensa di lasciare il Movimento chiede Vespa? “Se neilresto, se non lome ne vado. E' evidente che se il Movimento Cinque Stelle diventasse un partito come gli ...

fleinaudi : #BuonaPagina 'L’illusione 'democratica' del metodo M5S' Sabino #Cassese @Corriere ??Alessandro Di Battista ha dich… - Agenpress : M5S. Di Battista, alleanza con il PD, noi all'8%. Via ai 2 mandati? Non sarebbe mio Movimento… - CorriereCitta : M5S, Di Battista “Se non condivido progetto me ne vado” - domanigiornale : Continua il dibattito all'interno del #M5S in attesa degli #statigenerali #Crimi, in un'intervista a LaStampa, dic… - MichelaRoi : RT @Adnkronos: #M5S, @ale_dibattista: 'Vado via se non condivido progetto' -