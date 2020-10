Cancellazione voli: il consumatore potrà scegliere tra il rimborso o il voucher, nuova decisione dell’Antitrust (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le compagnie aeree tra cui Ryanair, Easyjet, Vueling e Blue Panorama offriranno ai viaggiatori, in caso di Cancellazione del proprio volo, non solo il voucher ma anche il rimborso. I viaggiatori potranno quindi scegliere se ottenere il rimborso o il voucher, lo ha annunciato il Garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust). rimborso per Cancellazione volo L’antitrust ha deciso di non intervenire e non adottare alcuna misura cautelare nei confronti delle quattro compagnie. Il procedimento era stato avviato a fine settembre in quanto erano stati venduti biglietti e poi i voli erano stati cancellati con la scusa della pandemia di covid. Una Cancellazione immotivata, offrendo soltanto il ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le compagnie aeree tra cui Ryanair, Easyjet, Vueling e Blue Panorama offriranno ai viaggiatori, in caso didel proprio volo, non solo ilma anche il. I viaggiatori potranno quindise ottenere ilo il, lo ha annunciato il Garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust).pervolo L’antitrust ha deciso di non intervenire e non adottare alcuna misura cautelare nei confronti delle quattro compagnie. Il procedimento era stato avviato a fine settembre in quanto erano stati venduti biglietti e poi ierano stati cancellati con la scusa della pandemia di covid. Unaimmotivata, offrendo soltanto il ...

