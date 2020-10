Coronavirus, polemica per la vignetta condivisa sui social da Roberto Mancini: “Come ti sei ammalato? guardando troppi Tg” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una vignetta pubblicata come una storia su Instagram dall’allenatore della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, sta facendo il giro del web. Le reazioni sono disparate, ma fra le più accese in tanti chiedono le dimissioni dell’allenatore. La vignetta pubblicata da Mancini ritrae un paziente disteso su un letto di un ospedale e un’altra persona che gli chiede come abbia fatto ad ammalarsi. Risposta? “guardando i Tg“. “Vada a spiegarlo ai familiari delle vittime di Covid-19, che forse hanno troppa Tv”, scrive un utente rilanciando il post di Mancini. Il riferimento diretto al Coronavirus non è presente nella vignetta, ma da parte di Mancini sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unapubblicata come una storia su Instagram dall’allenatore della nazionale italiana di calcio,, sta facendo il giro del web. Le reazioni sono disparate, ma fra le più accese in tanti chiedono le dimissioni dell’allenatore. Lapubblicata daritrae un paziente disteso su un letto di un ospedale e un’altra persona che gli chiede come abbia fatto ad ammalarsi. Risposta? “i Tg“. “Vada a spiegarlo ai familiari delle vittime di Covid-19, che forse hanno troppa Tv”, scrive un utente rilanciando il post di. Il riferimento diretto alnon è presente nella, ma da parte disarà ...

