Coronavirus: nuovo record in Francia con oltre 41.000 positivi, contagi record in Austria e Paesi Bassi. Coprifuoco ad Atene (Di giovedì 22 ottobre 2020) I dati giornalieri sul Coronavirus che giungono dai Paesi europei dimostrano una seconda ondata in pieno corso. La Francia continua a distruggere i record di casi giornalieri: nelle ultime 24 ore, sono stati 41.622, nuovo record assoluto da quando è iniziata la pandemia, per un tasso di positivita’ anch’esso record, al 14,3%. Il bilancio totale nel Paese arriva cosi’ a 999.043 contagi. Oggi registrati anche 165 decessi per un totale di 34.210 vittime. contagi record anche nei Paesi Bassi, dove per la prima volta si registrano oltre 9mila ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) I dati giornalieri sulche giungono daieuropei dimostrano una seconda ondata in pieno corso. Lacontinua a distruggere idi casi giornalieri: nelle ultime 24 ore, sono stati 41.622,assoluto da quando è iniziata la pandemia, per un tasso dita’ anch’esso, al 14,3%. Il bilancio totale nel Paese arriva cosi’ a 999.043. Oggi registrati anche 165 decessi per un totale di 34.210 vittime.anche nei, dove per la prima volta si registrano9mila ...

Cagliari, 22 ottobre 2020 - Sono 6.886 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unit ...

Continua a crescere il numero dei contagi sull'isola: sono 43 i casi positivi registrati dal 3 ottobre. Nessun nuovo positivo fra gli studenti. Riguardo ai 5 nuovi casi positivi il sindaco ha spiegato ...

