Coronavirus | 16079 casi e 136 morti

Sono 16.079 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 136 i decessi e 170.392 i tamponi da ieri.I dati delle regioniSono 39.590 i positivi totali dall'inizio dell'emergenza Coronavirus in Veneto, 1325 i casi in più rispetto a ieri. Praticamente invariato il numero delle persone in isolamento domiciliare (13.676) e costante anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva (66). A specificarlo è il bollettino della Regione Veneto. I sintomatici si confermano il 3,32% del totale dei positivi.Record di contagi in Toscana che con 1145 positivi supera per la prima volta la soglia dei mille nuovi positivi in un solo giorno. Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 7 uomini e una donna con un'età media di 86,1 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 962.277, 11.495 in più di ...

Sono 16.079 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 136 i decessi e 170.392 i tamponi da ieri. Tasso di positività al 9,4%. Ancora un incremento dei ricoveri in terapia intensiva, sono 992, 66 in ...

Nuovo record in Italia. Sono 16.079 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di giovedì 22 ottobre, in crescita del 3,57% rispetto al giorno precedente. Dati rilevati sulla base di 170.392 tamponi ...

