Viabilità Roma Regione Lazio del 21102020 ore 20 | 30

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)DEL 21 OTTOBRE 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDIBUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA;SULLA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN BUS COTRAL NEI PRESSI DI SUBIACO CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 13+000 IN DIREZIONE DI TIVOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’.IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE ORE 21 DI DOMANI 22 OTTOBRE E FINO ALLE 21 DI VENERDI’ 23 L’AGITAZIONE INTERESSERA’ IL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO; I TRENI REGIONALI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DI ...