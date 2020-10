Padre e figli col machete contro ragazzo africano: "Torna al tuo Paese. Qui comandiamo noi" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Uno lo ha preso a bastonate in testa, un altro lo ha colpito con il machete e lo ha accoltellato a un braccio. Intanto gli gridavano offese razziste e frasi come: “Tornatene al tuo Paese, qui comandiamo noi”. I fatti si sono consumati a Modena e risalgono al 15 luglio: la violenza ai danni di un 22enne originario del Burkina Faso, per cui in queste ore sono stati arrestati Padre e due figli, tutti italiani, di 53, 30 e 24 anni.L’episodio era avvenuto nella zona sud di Modena e si sarebbe trattato di una spedizione punitiva, secondo quanto accertato dalle indagini della squadra mobile. Il ragazzo sarebbe stato preso di mira per i contatti di conoscenza avuti con alcune persone di origine marocchina con cui gli aggressori avevano un conto in sospeso. La ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Uno lo ha preso a bastonate in testa, un altro lo ha colpito con ile lo ha accoltellato a un braccio. Intanto gli gridavano offese razziste e frasi come: “tene al tuo, quinoi”. I fatti si sono consumati a Modena e risalgono al 15 luglio: la violenza ai danni di un 22enne originario del Burkina Faso, per cui in queste ore sono stati arrestatie due, tutti italiani, di 53, 30 e 24 anni.L’episodio era avvenuto nella zona sud di Modena e si sarebbe trattato di una spedizione punitiva, secondo quanto accertato dalle indagini della squadra mobile. Ilsarebbe stato preso di mira per i contatti di conoscenza avuti con alcune persone di origine marocchina con cui gli aggressori avevano un conto in sospeso. La ...

