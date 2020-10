Covid Liguria, Pastorino, Linea Condivisa,: "Alisa è un ente inutile. Toti dimostri di voler combattere la pandemia e non di voler favorire ... (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

Agenzia_Ansa : #covid #Coprifuoco e #strade chiuse, la stretta delle #Regioni. In #Campania #Arzano #zonarossa. A #Roma,#Bari… - GiovanniToti : Ecco cosa prevede la nuova ordinanza che entrerà in vigore alle 12 di domani, con ulteriori misure valide in tutta… - GiovanniToti : La nuova ordinanza conterrà anche il divieto di assembramento in tutta la #Liguria, per contrastare la diffusione d… - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Coprifuoco e didattica a distanza, le Regioni iniziano a 'chiudere' - Renato47Rm : Covid-19: Liguria, a Genova piazze chiuse «a macchia di leopardo»... -