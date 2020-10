Champions League live, formazioni e diretta. In campo Inter e Atalanta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella fase a gironi della Champions League , dopo le vittorie di ieri - la Juve che ha battuto la Dinamo Kiev 0-3 e la Lazio che s'è imposta col 3-1 sul Borussia Dortmund - oggi 21 ottobre scendono in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella fase a gironi della, dopo le vittorie di ieri - la Juve che ha battuto la Dinamo Kiev 0-3 e la Lazio che s'è imposta col 3-1 sul Borussia Dortmund - oggi 21 ottobre scendono in ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - fabiofabbretti : #ChampionsLeague: Canale 5 si accende con #InterBorussia, su Sky #MidtjyllandAtalanta. Ecco il programma TV di ques… - SkySport : Hakimi dell'Inter positivo al coronavirus: è asintomatico -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Allegri, attesa infinita: Inter e Psg continuano a deludere, lui aspetta al varco Conte e Tuchel

Ora, si dice che Max ha le valigie pronte per Parigi per prendere il posto di Tuchel, che la scorsa stagione ha portato il club parigino sino alla finale della Champions League. Il dramma (si fa ...

Inter, Hakimi positivo al coronavirus

L’Inter, questa sera, è impegnata in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach: Achraf Hakimi non ci sarà. MILANO – FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo ...

Ora, si dice che Max ha le valigie pronte per Parigi per prendere il posto di Tuchel, che la scorsa stagione ha portato il club parigino sino alla finale della Champions League. Il dramma (si fa ...L’Inter, questa sera, è impegnata in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach: Achraf Hakimi non ci sarà. MILANO – FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo ...