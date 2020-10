Sara, l’ultimo post: “se chiudo gli occhi forse il mare lo vedo” Poi lo schianto (Di martedì 20 ottobre 2020) Un’altra giovane vita rubata dalla strada. Sara aveva solo 17 anni ed è morta in un terribile incidente a San Salvo (Chieti). La strada si è rubata un’altra giovanissima vita. Aveva solo 17 anni Sara Favia, ed era piena di vita, speranze, aspettative. La ricordano tutti con il sorriso e la generosità di una ragazza che “sognava di fare il capitano di una nave”: non un sogno comune, un sogno responsabile che solo poche giovani hanno. Era di Termoli ed è morta in un terribile incidente a San Salvo, in provincia di Chieti. “Chi l’ha conosciuta sa con quanto entusiasmo andasse incontro alla vita” – scrivono oggi i suoi compagni di scuola. Sabato sera, Sara era uscita con gli amici, era seduta sul sedile posteriore di ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Un’altra giovane vita rubata dalla strada.aveva solo 17 anni ed è morta in un terribile incidente a San Salvo (Chieti). La strada si è rubata un’altra giovanissima vita. Aveva solo 17 anniFavia, ed era piena di vita, speranze, aspettative. La ricordano tutti con il sorriso e la generosità di una ragazza che “sognava di fare il capitano di una nave”: non un sogno comune, un sogno responsabile che solo poche giovani hanno. Era di Termoli ed è morta in un terribile incidente a San Salvo, in provincia di Chieti. “Chi l’ha conosciuta sa con quanto entusiasmo andasse incontro alla vita” – scrivono oggi i suoi compagni di scuola. Sabato sera,era uscita con gli amici, era seduta sul sedileeriore di ...

diplastilina : ciao, questo probabilmente sarà l'ultimo listone, o almeno l'ultimo che uscirà di martedì e in questa forma quindi… - SkamRemakes : RT @ChiaraPuchi: @SkamRemakes Se tutto il capitolo 8 dura 25 minuti ed è l'ultimo sarà tutto molto deludente. Che tristezza - emanuelarossoc1 : RT @MarcoFollini: Per governare Roma #Giletti dice che userebbe la #ruspa. Non è il primo e non sarà l’ultimo a parlare così. In genere è l… - Lorenzo41151510 : #lockdown con l'ultimo #Dpcm #Conte da una lezione ai sindaci e presidenti di regione,sull'assunzione di responsabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara l’ultimo Kaspersky partecipa al Festival della Diplomazia 2020 Fortune Italia