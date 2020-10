Oms: errori sulla quarantena alla base della nuova ondata di Covid-19 (Di martedì 20 ottobre 2020) Il direttore per le emergenze dell’Oms, Michael Ryan, spiega perché ci sia stata un’impennata vertiginosa dei casi di coronavirus nell’emisfero settentrionale. La nuova ondata è da ricondurre al fatto che le persone entrate in contatto con un contagiato “non sono state messe in quarantena per un periodo adeguato”. “Non è accaduto ovunque e in modo sistematico – ammette Ryan – ma sono convinto che sia la principale ragione per la quale stiamo vedendo dei numeri così alti”. Germania: 6.868 casi e 47 morti nelle ultime 24 ore Nelle ultime 24 ore, intanto, in Germania sono stati registrati 6.868 casi e 47 morti, stando ai dati comunicati dall’Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Dall’inizio della pandemia, in Germania ... Leggi su blogo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il direttore per le emergenze dell’Oms, Michael Ryan, spiega perché ci sia stata un’impennata vertiginosa dei casi di coronavirus nell’emisfero settentrionale. Laè da ricondurre al fatto che le persone entrate in contatto con un contagiato “non sono state messe inper un periodo adeguato”. “Non è accaduto ovunque e in modo sistematico – ammette Ryan – ma sono convinto che sia la principale ragione per la quale stiamo vedendo dei numeri così alti”. Germania: 6.868 casi e 47 morti nelle ultime 24 ore Nelle ultime 24 ore, intanto, in Germania sono stati registrati 6.868 casi e 47 morti, stando ai dati comunicati dall’Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Dall’iniziopandemia, in Germania ...

