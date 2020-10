Meteo Abruzzo, autunno sottozero in montagna: registrati -7,6°C a Campo Felice (Di martedì 20 ottobre 2020) autunno sottozero sulle montagne d’Abruzzo, con temperature minime, rilevate questa mattina dalla rete di monitoraggio dell’associazione Meteorologica ‘Aq Caput Frigoris’ scese fino a -7,6°C a Campo Felice. Gli altri valori: Piani di Pezza (a 1450 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo) -7°C , Altopiano delle Cinquemiglia -5,4°C , Rocca di Mezzo -2,6°C, Rifugio Franchetti (a 2433 metri di quota sul Gran Sasso) -2,1°C, Passo Godi (a quota 1560 metri, localita’ del territorio di Scanno) -1,8°C, Terranera (localita’ di Rocca di Mezzo) -1,6°C, L’Aquila Ovest -1,3°C, Navelli -1,2°C, Pescasseroli -0,9°C, Santo Stefano di Sessanio -0,7°C, Campo Imperatore -0,6°C.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020)sulle montagne d’, con temperature minime, rilevate questa mattina dalla rete di monitoraggio dell’associazionerologica ‘Aq Caput Frigoris’ scese fino a -7,6°C a. Gli altri valori: Piani di Pezza (a 1450 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo) -7°C , Altopiano delle Cinquemiglia -5,4°C , Rocca di Mezzo -2,6°C, Rifugio Franchetti (a 2433 metri di quota sul Gran Sasso) -2,1°C, Passo Godi (a quota 1560 metri, localita’ del territorio di Scanno) -1,8°C, Terranera (localita’ di Rocca di Mezzo) -1,6°C, L’Aquila Ovest -1,3°C, Navelli -1,2°C, Pescasseroli -0,9°C, Santo Stefano di Sessanio -0,7°C,Imperatore -0,6°C.L'articolo ...

(ANSA) - L'AQUILA, 20 OTT - Autunno sottozero sulle montagne d'Abruzzo, con temperature minime, rilevate questa mattina dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris' ...

