Berlusconi: 'Alle Comunali personalità forti, per vincere e governare' (Di martedì 20 ottobre 2020) 'Alle prossime elezioni amministrative il Centrodestra intende mettere in campo personalità forti, capaci di vincere, ma soprattutto di dare un buongoverno Alle grandi città, a partire dalla Capitale, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) 'prossime elezioni amministrative il Centrodestra intende mettere in campo, capaci di, ma soprattutto di dare un buongovernograndi città, a partire dalla Capitale, ...

Rada00563645 : RT @berlusconi: Ho partecipato, via Zoom, al vertice con @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi. Alle prossime Amministrative il centrodestra me… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: 'Alle Comunali personalità forti, per vincere e governare' - G_Chinellato : RT @berlusconi: Ho partecipato, via Zoom, al vertice con @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi. Alle prossime Amministrative il centrodestra me… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'Alle Comunali personalità forti, per vincere e governare' - GruppoFICamera : RT @berlusconi: Ho partecipato, via Zoom, al vertice con @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi. Alle prossime Amministrative il centrodestra me… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Alle Berlusconi: "Alle Comunali personalità forti, per vincere e governare" TGCOM Elezioni Amministrative, Berlusconi: "Centrodestra intende mettere in campo personalità forti"

ma soprattutto di dare un buongoverno alle grandi città, a partire dalla Capitale, e ai Comuni che andranno al voto". Così, in un post su Facebook, Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia.

Centrodestra, vertice sulle amministrative: "Candidati forti"

In campo in vista della battaglia elettorale anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. In un messaggio postato su Facebook, l’ex premier ha spiegato di aver "partecipato, via Zoom, al ...

ma soprattutto di dare un buongoverno alle grandi città, a partire dalla Capitale, e ai Comuni che andranno al voto". Così, in un post su Facebook, Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia.In campo in vista della battaglia elettorale anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. In un messaggio postato su Facebook, l’ex premier ha spiegato di aver "partecipato, via Zoom, al ...