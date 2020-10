Tennis | Ranking WTA 19 ottobre | tutto invariato nella Top-10 Giorgi | Trevisan e Paolini tra le prime 100

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 ottobre 2020)nelWTA di questa settimana. Non si sono giocatori tornei e di conseguenza nessun spostamento in classifica con Ashleigh Barty sempre numero uno del mondo davanti a Simona Halep e Naomi Osaka. A completare lecinque posizioni ci sono l’americana Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina Anche in casa Italia ovviamente non cambia nulla. Camilaresta la prima italiana nelin settantaquattresima posizione.Top-100 ci sono anche Martina(83) e Jasmine(95).WTA TOP-10 1. Ashleigh Barty 8717 2. Simona Halep 7255 3. Naomi Osaka 5780 4. Sofia Kenin 5760 5. Elina Svitolina 5260 6. Karolina Pliskova 5205 7. Bianca Andreescu 4555 8. Petra ...