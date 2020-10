sportli26181512 : Entella, altra positività al covid nel gruppo squadra: Si tratta di un membro dello staff: è asintomatico e sta ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Entella altra

Corriere dello Sport

Castori come... Castori. E come Gipo Viani. Con due vittorie e un pareggio in queste prime tre partite Fabrizio Castori ha conquistato nuovamente sette dei primi nove punti in palio cosa che gli era..L'analisi sul gol subito dalla Reggina nel finale ieri a Chiavari, contro l'Entella: l'errore di Rossi c'è, ma non è ...