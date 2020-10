Campania, chiusi tre ristoranti: non hanno rispettato le regole anti Covid sui ricevimenti per comunioni e battesimi (Di lunedì 19 ottobre 2020) In Campania tre ristoranti sono stati chiusi per alcuni giorni perché non hanno rispettato i limiti imposti dal Dpcm del 13 ottobre (l’ultimo si applica a partire dal 19 ottobre). I carabinieri hanno infatti scoperto che in una villa di via Panoramica a Terzigno erano in corso ben quattro ricevimenti, tre comunioni e un battesimo, per un totale di 102 persone presenti divise in due sale. Multati sia il titolare, sia i clienti che hanno voluto festeggiare i propri bambini nonostante l’esplicito divieto imposto dal Dpcm, che impone un massimo di 30 persone per le feste civili e religiose. L’ordinanza regionale consente di superare quel numero solo a condizione che siano puntualmente osservate le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Intresono statiper alcuni giorni perché noni limiti imposti dal Dpcm del 13 ottobre (l’ultimo si applica a partire dal 19 ottobre). I carabinieriinfatti scoperto che in una villa di via Panoramica a Terzigno erano in corso ben quattro, tree un battesimo, per un totale di 102 persone presenti divise in due sale. Multati sia il titolare, sia i clienti chevoluto festeggiare i propri bambini nonostante l’esplicito divieto imposto dal Dpcm, che impone un massimo di 30 persone per le feste civili e religiose. L’ordinanza regionale consente di superare quel numero solo a condizione che siano puntualmente osservate le ...

Ultime Notizie dalla rete : Campania chiusi Coronavirus Campania, festa con 120 persone in un ristorante a Bacoli: locale chiuso. LIVE Sky Tg24 Le mamme contro la chiusura delle scuole, perchè

Se in fasi pandemiche virulente tutte le scuole hanno dovuto chiudere i battenti ... si è pronunciato sulla chiusura delle scuole in Campania e la sua posizione è stata apertamente favorevole al ...

Zone rosse Covid, Comuni limitano o bloccano le attività di gioco

Ad Acerra (Na) il sindaco vieta la trasmissione di competizioni sportive nei locali di gioco, a Randazzo (Ct) la Regione Sicilia chiude le sale fino al 26 ... 4 all'Ordinanza del Presidente della ...

