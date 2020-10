Antonio Ricci, ricoverato per Covid-19 il papà di Striscia la notizia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Antonio Ricci, geniale innovatore televisivo e in ultimo inventore di Striscia la notizia, il tg satirico di Mediaset, è stato ricoverato all’ospedale di Albenga (Savona) dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il ricovero è avvenuto per ragioni precauzionali, su decisione dello stesso Ricci e della sua famiglia insieme ai medici. La notizia è stata confermata dalla famiglia che ha fatto sapere di “avere piena fiducia nell’operato della equipe che lo ha in cura”. Il 70enne regista albenghese è stato ricoverato per prudenza e non in relazione a una specifica criticità delle sue condizioni, dopo che è stata riscontrata la sua positività al ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 19 ottobre 2020), geniale innovatore televisivo e in ultimo inventore dila, il tg satirico di Mediaset, è statoall’ospedale di Albenga (Savona) dopo essere risultato positivo al-19. Il ricovero è avvenuto per ragioni precauzionali, su decisione dello stessoe della sua famiglia insieme ai medici. Laè stata confermata dalla famiglia che ha fatto sapere di “avere piena fiducia nell’operato della equipe che lo ha in cura”. Il 70enne regista albenghese è statoper prudenza e non in relazione a una specifica criticità delle sue condizioni, dopo che è stata riscontrata la sua positività al ...

