Torino Cagliari 2-3 | cronaca e tabellino

(Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Grande, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo Stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi2-3 MOVIOLA 94′ Belotti a un passo dal pareggio – Splendida rovesciata del 9 granata e altrettanto grande risposta di Cragno. 90′ Verdi vicino al gol – L’ex Bologna riceve palla in area e manca incredibilmente lo specchio della porta. 82′ Belotti vicino al gol – Cross di Rincon dalla destra e colpo di testa di Belotti che non inquadra la porta da buona posizione 73′ GOL ...

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Torino 2-3* Cagliari *(Simeone 73') #SSFootball - siamo_la_Roma : ?? Terminano le partite delle 15 ?? Pari tra #Spezia e #Fiorentina. Il #Cagliari vince a #Torino ? Alle 18… - stephanssmile : RT @ricercatOak: Torino Cagliari 2-3 0 punti in 4 giornate di Serie A - tuttonapoli : Doppietta del Cholito, prima vittoria per il Cagliari: battuto 2-3 il Torino - PDD1896 : RT @Smg_1908: Torino-Cagliari 2-3 -

Arriva la terza sconfitta consecutiva per il Torino, che in casa viene superato dal Cagliari 3-2. Non basta un super-Belotti (doppietta) a Giampaolo per evitare la crisi che si è aperta in casa granta ...Sprofonda il Torino che perde in casa anche con il Cagliari. 3-2 per i sardi. Belotti segna subito su rigore, poi Joao Pedro e Simeone ribaltano il punteggio. Dopo l’intervallo ancora in gol Belotti e ...