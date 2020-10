Messi, il difensore che lo marcò al debutto col Barcellona: “Non era niente di speciale…” (Di sabato 17 ottobre 2020) Lionel Messi ha vinto davvero tutto in carriera. Il numero 10 del Barcellona, oltre ad aver alzato al cielo ogni trofeo possibile a livello di club, vanta ben sei Pallone d'Oro in carriera. Eppure, al suo debutto con la maglia blaugrana, a chi lo marcò in campo non apparve esattamente un super campione. Intervistato da Goal, David Garcia, ex difensore dell'Espanyol, ha confidato di non essere rimasto colpito dalle doti della Pulce."Messi niente di speciale": parla David Garciacaption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024" Messi (Getty Images)/caption"Messi non era niente di speciale, ed è stato come difendere qualsiasi altro giocatore", ha sentenziato David Garcia a proposito di un giovane Lionel ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Lionelha vinto davvero tutto in carriera. Il numero 10 del, oltre ad aver alzato al cielo ogni trofeo possibile a livello di club, vanta ben sei Pallone d'Oro in carriera. Eppure, al suocon la maglia blaugrana, a chi lo marcò in campo non apparve esattamente un super campione. Intervistato da Goal, David Garcia, exdell'Espanyol, ha confidato di non essere rimasto colpito dalle doti della Pulce."di speciale": parla David Garciacaption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption"non eradi speciale, ed è stato come difendere qualsiasi altro giocatore", ha sentenziato David Garcia a proposito di un giovane Lionel ...

Intervistato da Goal, David Garcia, ex difensore dell’Espanyol, ha confidato di non essere rimasto colpito dalle doti della Pulce. “Messi non era niente di speciale, ed è stato come difendere ...

