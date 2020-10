Esultò per la morte di Jole Santelli: gravi conseguenze per l’insegnante (Di sabato 17 ottobre 2020) Brutto episodio a Genova, dove un’insegnante ha esultato alla morte di Jole Santelli: conseguenze in arrivo per la professoressa Solamente due giorni fa ci ha lasciato la presidente della Regione… Questo articolo Esultò per la morte di Jole Santelli: gravi conseguenze per l’insegnante è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 ottobre 2020) Brutto episodio a Genova, dove un’insegnante ha esultato alladiin arrivo per la professoressa Solamente due giorni fa ci ha lasciato la presidente della Regione… Questo articolo Esultò per ladiper l’insegnante è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Genova, il liceo Pertini censura la prof che esultò per la morte di Jole Santelli - repubblica : Genova, il liceo Pertini censura la prof che esultò per la morte di Jole Santelli - globalistIT : Esultò per la morte di Jole Santelli: azione disciplinare per la prof (attivista M5s) - bisagnino : Genova, il liceo Pertini censura la prof che esultò per la morte di Jole Santelli - rep_genova : Genova, il liceo Pertini censura la prof che esultò per la morte di Jole Santelli [aggiornamento delle 10:54] -