Campania, mamme in rivolta contro De Luca: “Bimbi da soli a casa. No alla DAD” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sta crescendo ora dopo ora un fronte di protesta del mondo delle mamme contro il governatore Vincenzo De Luca. Appena appresa la notizia dell’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole primarie e secondarie, centinaia di genitori si sono coalizzate sui social network chiedendo la riapertura immediata degli istituti scolastici. Campania, scuole chiuse. Le mamme lanciano … L'articolo Campania, mamme in rivolta contro De Luca: “Bimbi da soli a casa. No alla DAD” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sta crescendo ora dopo ora un fronte di protesta del mondo delleil governatore Vincenzo De. Appena appresa la notizia dell’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole primarie e secondarie, centinaia di genitori si sono coalizzate sui social network chiedendo la riapertura immediata degli istituti scolastici., scuole chiuse. Lelanciano … L'articoloinDe: “Bimbi da. NoDAD” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

andrea_pecchia : In #Campania le chiacchiere al bar delle mamme, dopo aver portato la prole a #scuola, torneranno ad intasare l'eter… - bladistic : E di grazia @Reg_Campania le mamme campane a chi lasciano i bambini? Vi occupate voi dei loro figli mentre i genito… - welfera : RT @PAOLO_DE_PIERRO: #DeLuca chiude le scuola in #Campania fino al 30 ottobre. Saranno contente le mamme ?? #COVID__19 #Lockdown2 - PAOLO_DE_PIERRO : #DeLuca chiude le scuola in #Campania fino al 30 ottobre. Saranno contente le mamme ?? #COVID__19 #Lockdown2 - LOUI91T : ringrazio il tipo del meteo che ha detto 'maggiormente in Campania' riferendosi ai temporali e i 52762 messaggi sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania mamme Campania, mamme in rivolta contro De Luca: "Bimbi da soli a casa. No alla DAD" Teleclubitalia Virus a scuola a Torre del Greco, la preside: «Siamo organizzati, le lezioni non si fermano»

Torre del Greco. Torna l’incubo-virus all’istituto comprensivo D’Assisi-Don Bosco, la scuola da cui - a inizio marzo - iniziò il lungo calvario di Torre del Greco, la città della provincia di Napoli c ...

Coronavirus Campania, a Napoli positivo un medico di medicina generale

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania. Un medico di medicina generale è ricoverato a Napoli in gravi condizioni a causa del Coronavirus. A Monte di Procid ...

Torre del Greco. Torna l’incubo-virus all’istituto comprensivo D’Assisi-Don Bosco, la scuola da cui - a inizio marzo - iniziò il lungo calvario di Torre del Greco, la città della provincia di Napoli c ...Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania. Un medico di medicina generale è ricoverato a Napoli in gravi condizioni a causa del Coronavirus. A Monte di Procid ...